محافظ المركزي: تراجُع التضخم في تركيا أبطأ من المتوقع
قال محافظ البنك المركزي التركي، شهاب قافجي أوغلو، اليوم الخميس، إن التضخم في بلاده ينخفض بمعدل أبطأ مما كان البنك يتوقعه، على الرغم من مؤشرات تُظهر تباطؤًا ملحوظًا في ارتفاع الأسعار.
وفي الإفادة الثانية عن التضخم هذا العام، قال قافجي أوغلو، إن "ضغوط التكلفة على التضخم أزيلت إلى حد بعيد".
وأضاف، أن المركزي التركي، أبقي على توقعاته للتضخم عند 22.3% لعام 2023، مضيفًا أن "استقرار ظروف الائتمان وسعر الصرف الأجنبي سيتيحان تحسنًا في التضخم".
وأضاف في تصريحاته التي أدلى بها في أنقرة، أن البنك المركزي أبقى _أيضًا_ على توقعاته السنوية للتضخم لعام 2024 دون تغيير عند 8.8%.