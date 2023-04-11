أردوغان يتعهد في حملته الانتخابية بخفض التضخم في تركيا

أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملته الانتخابية اليوم الثلاثاء وتعهد حزب العدالة والتنمية الحاكم بخفض التضخم إلى رقم في خانة الآحاد ودعم النمو الاقتصادي في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس لتمديد فترة حكمه الممتدة منذ أكثر من عشرين عاما في انتخابات 14 مايو/ أيار.

ويواجه أردوغان أكبر تحد سياسي له منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع عدد مؤيديه في السنوات الأخيرة بعد أن تسببت السياسات الاقتصادية غير التقليدية في إضعاف الليرة وارتفاع التضخم.

ومع ذلك، كرر أردوغان شعاره الاقتصادي وهو أن الاستثمار والإنتاج والصادرات وفائض الحساب الجاري سيدعم الناتج المحلي الإجمالي.

وقال أردوغان أمام حشد في أحد ملاعب أنقرة "سنواصل تنمية اقتصادنا من خلال الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات والفائض الحالي. سنخفض التضخم إلى رقم في خانة الآحاد وسننقذ بلادنا بالتأكيد من هذه المشكلة".

وأدت سياسة أردوغان القائمة على تخفيض أسعار الفائدة بشدة إلى وصول التضخم لذروة 24 عاماً متجاوزا 85% في أكتوبر/ تشرين الأول قبل أن ينخفض ​​إلى نحو 50% في مارس/ آذار.

وقال حزب "العدالة والتنمية" في البرنامج الانتخابي "سنعمل على تحسين الاستثمار بشكل أكبر من خلال دمج هيكل قائم على اقتصاد السوق الحرة مع دول العالم" بهدف تحقيق نمو سنوي قدره 5.5% في 2024-2028 وناتج محلي إجمالي قدره 1.5 تريليون دولار بنهاية عام 2028.

وقال أردوغان الأسبوع الماضي إنه شكل فريقا لتعزيز السياسات الاقتصادية بتنسيق من الاقتصادي المعروف محمد شيمشك الذي يحظى باحترام المستثمرين الدوليين.