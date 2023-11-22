تباين أسعار النفط وسط حذر قبيل اجتماع "أوبك+"‎

تباينت أسعار النفط عند التسوية، الثلاثاء، في ظل حذر المستثمرين قبيل اجتماع "أوبك+" الأحد المقبل، والذي قد يبحث زيادة تخفيضات الإمدادات بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 13 سنتاً إلى 82.45 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتات إلى 77.77 دولار.

ولم يتبق سوى جلسة واحدة قبل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، يوم الخميس، والتي عادة ما تؤدي إلى انخفاض أحجام التداول في النفط.