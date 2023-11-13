حرب غزة تربك إمدادات النفط في العالم

واعتبر التقرير أنّ هذا التراجع وتباطؤ الصادرات الصينية فسحت المجال أمام تزايد إمدادات النفط من الولايات المتحدة والبرازيل وغانا، وكذلك صادرات النفط الروسية، في ظل استمرار الانكماش الاقتصادي العالمي.

من جانبها، حذرت إدارة معلومات الطاقة والوكالة الدولية للطاقة صحة هذه المخاوف، من أنه بحلول عام 2024، سينخفض نصيب الفرد من الطلب على البنزين في الولايات المتحدة إلى مستواه الحالي، وهو الأدنى منذ عقدين من الزمن، في الوقت الذي وصل فيه إنتاج النفط الأمريكي إلى مستوى قياسي تجاوز ثلاثة عشر مليون برميل يوميُا، وفق ما يشرح التقرير.

وتوقع التقرير، أن تتجه الأسواق العالمية إلى تحقيق فائض العام المقبل بسبب تباطؤ نمو الطلب على النفط بنسبة 50% (بمقدار مليون برميل يوميًا) فيما لم تقم منظمة الدول المصدّرة للنفط أوبك بعد بمراجعة هذا الطلب نزولاً.

ومن المنتظر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري بيانات أسبوعية عن مخزونات النفط، وتتوقع الأسواق زيادة قدرها 12 مليون برميل، وإذا تم تأكيد ذلك، فستكون هذه أكبر زيادة منذ شباط/ فبراير الماضي.

المصدر: موقع "كابيتال" العالمي