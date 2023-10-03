تقرير: الإسبان يجدون صعوبة في اتخاذ قرارات اقتصادية صحيحة

وأشار التقرير إلى أن الإسبان كلما كبروا في العمر، زادت معرفتهم وثقتهم في مجال الأمور المالية. فقد أكد 73% من كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 46 و55 عامًا أن لديهم معرفة كافية لاتخاذ القرارات المالية الصحيحة.

وأضاف التقرير أن هذا النقص في المعرفة الاقتصادية قد أثر سلبًا على الإسبان، حيث ينفق 80% منهم نهاية كل شهر مبالغ أكبر من ميزانيتهم المتاحة.

وعزا التقرير هذا النقص في المعرفة إلى تعقيدات القطاع المالي، التي تجعل الكثيرين يشعرون بالارتباك، خاصة النساء، عند التعامل مع القضايا المالية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع سلبي في جميع الفئات العمرية مقارنة بالنتائج التي حصل عليها نفس الاستطلاع قبل خمس سنوات. حيث كان السيناريو الاقتصادي للبلاد أكثر تفاؤلًا في عام 2018 مقارنة بالسيناريو الحالي، الذي تميز بالتضخم المستمر ونقص الإمدادات والنزاع في أوكرانيا.

المصدر: صحيفة "الموندو" الإسبانية