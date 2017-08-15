تراجع نسبة البطالة في مصر إلى 11.98 %

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الثلاثاء، أن نسبة البطالة في البلاد تراجعت إلى 11.98 % في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 12.5 % العام الماضي.

وأضاف جهاز الإحصاء في التقرير ،الذي نشر على موقعه الإلكتروني، أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.496 مليون عاطل بانخفاض 64 ألفًا.

وأظهرت بيانات الجهاز، أن حجم قوة العمل بلغ 29.183 مليون موظف ،بزيادة 651 ألف موظف عن الربع الثاني الموازي من عام 2016.

وتعمل مصر على تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبيرة كثيفة العمالة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وأنفاق قناة السويس وطرق جديدة.