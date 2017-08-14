مصر.. النيابة تحقق في مصرع عضوي هيئة تدريس بالطاقة الذرية

لقي الدكتور محمود بركات فؤاد وزوجته ميرفت البارودي عضوا هيئة التدريس بالطاقة الذرية مصرعهما، مساء الاثنين، في حادث سيارة بالطريق الصحراوي القاهرة –الإسكندرية، فيما أصيب 7 آخرون بينهم 3 أفراد شرطة.

وتلقت غرفة الإدارة العامة للمرور بلاغًا بالواقعة يفيد اصطدام سيارة عضوي هيئة تدريس الطاقة الذرية بسيارة تابعة للإدارة العامة للمرور نتج عنها مصرع سائق السيارة وزوجته.

والمصابون من أفراد الشرطة هم أحمد رجب مروان وحامد فاروق أحمد ومحمود حامد الفقي.

وكشفت المعاينة الأولية أن السائق عبدالرحمن هاني محمد كان يسير في الاتجاه من القاهرة إلى الإسكندرية وانفجر إطار سيارته الأمامي فانقلبت واصطدمت بسيارة الشرطة رقم 5871 ب 12 التابعة للإدارة لقسم مرور طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، ومن ثم الاصطدام بسيارة عضو هيئة تدريس الطاقة الذرية وزوجته.

وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، حيث بدأت النيابة العامة التحقيق في الحادث.