انقطاع خدمات فودافون مصر.. 50 مليون متضرر ووعد بالتعويض
بعد انقطاع دام أربع ساعات، عادت خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة "فودافون مصر" إلى العمل بشكل طبيعي، وقد تأثرت الخدمات بشكل كامل في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء؛ ما أثر على نحو 50 مليون مستخدم.
وحاول مستخدمو الشبكة التواصل مع المسؤولين في الشركة عبر الصفحات الرسمية لها في مواقع الإنترنت، لكن دون جدوى.
وجاء الرد الرسمي من مسؤولي الشركة عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إذ أوضحوا سبب العطل وخطوات إصلاحه.
وأصدرت شركة فودافون مصر بيانًا اعتذرت فيه لمستخدميها عن انقطاع الخدمة الذي حدث مؤخرًا، وقالت الشركة في أول رد لها على الانقطاع إنها تُجري "بعض التعديلات" على خدماتها، التي من المقرر الانتهاء منها "في أقرب وقت ممكن".
ولم توضح الشركة نوع "التعديلات" التي تجريها، أو توقيت عودة الخدمة بالشكل الكامل.
ونصحت الشركة عملاءها بالبحث اليدوي عن الشبكة واختيار شبكة الجيل الثاني 2G بدلًا من G4، وتركها لمدة دقيقة واحدة، ثم إعادة اختيار G4، ويُعتقد أن هذه الخطوة ستساعد في حلّ بعض مشكلات الاتصال التي يواجهها المستخدمون.
سيناريوهات منتظرة
ومن المقرر أن يُشكّل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال الساعات المُقبلة، لجنة فنية طارئة، لتحديد أسباب انقطاع الخدمات، والوقوف على مدى التأثير الناتج عن الانقطاع، والمدة الزمنية للانقطاع، والمناطق المتضررة، لحين عودة واستقرار الخدمة في جميع المناطق، وبناءً على تقرير اللجنة يُصدر الجهاز قرارًا بتغريم الشركة.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تغريم الشركة المصرية للاتصالات 20 مليون جنيه، بعد أن رصد عطلًا جسيمًا في البنية التحتية، وانقطاعًا في الخدمات الصوتية وخدمات الإنترنت في أماكن متفرقة.
ووجّه الجهاز بضرورة تعويض العملاء المتضررين؛ طبقًا للقواعد العامة للتعويضات التي أصدرها الجهاز للشركات العاملة في السوق المصري لحماية حقوق المستخدمين في حالة تأثر الخدمات.
وكانت شركة فودافون مصر قد حققت إيرادات خلال الربع الرابع من العام الماضي بلغ 13.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 10.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام 2022، بزيادة 31.5%.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة، في بيان، أن عدد عملاء "فودافون مصر" يبلغ نحو 47.7 مليون مستخدم في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 45 مليون مشترك في نهاية ديسمبر 2022.
وأشار إلى أن عدد عملاء "الفاتورة" فودافون مصر بلغ نحو 5.44 مليون مشترك في نهاية ديسمبر الماضي، وبلغ عدد عملاء الكارت المدفوع مقدمًا 42.3 مليون مشترك في نهاية العام الماضي.