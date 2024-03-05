انقطاع خدمات فودافون مصر.. 50 مليون متضرر ووعد بالتعويض

وأصدرت شركة فودافون مصر بيانًا اعتذرت فيه لمستخدميها عن انقطاع الخدمة الذي حدث مؤخرًا، وقالت الشركة في أول رد لها على الانقطاع إنها تُجري "بعض التعديلات" على خدماتها، التي من المقرر الانتهاء منها "في أقرب وقت ممكن".

ولم توضح الشركة نوع "التعديلات" التي تجريها، أو توقيت عودة الخدمة بالشكل الكامل.

ونصحت الشركة عملاءها بالبحث اليدوي عن الشبكة واختيار شبكة الجيل الثاني 2G بدلًا من G4، وتركها لمدة دقيقة واحدة، ثم إعادة اختيار G4، ويُعتقد أن هذه الخطوة ستساعد في حلّ بعض مشكلات الاتصال التي يواجهها المستخدمون.

سيناريوهات منتظرة

ومن المقرر أن يُشكّل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال الساعات المُقبلة، لجنة فنية طارئة، لتحديد أسباب انقطاع الخدمات، والوقوف على مدى التأثير الناتج عن الانقطاع، والمدة الزمنية للانقطاع، والمناطق المتضررة، لحين عودة واستقرار الخدمة في جميع المناطق، وبناءً على تقرير اللجنة يُصدر الجهاز قرارًا بتغريم الشركة.