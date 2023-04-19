تقرير: بلغاريا تفرض حظرا مؤقتا على واردات الحبوب الأوكرانية
أفادت الإذاعة البلغارية في تقرير على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، نقلاً عن القائم بأعمال رئيس الوزراء جلاب دونيف بأن بلغاريا فرضت حظراً مؤقتاً على واردات الحبوب الأوكرانية ما عدا التي يجري نقلها بالفعل.
ونقل التقرير عن دونيف قوله: "على مدى العام المنصرم، ظلت كمية ضخمة من الأغذية في البلاد وعطلت سلاسل الأغذية".
وأضاف: "نحن مضطرون إلى تبني هذا الإجراء الوطني لأن السلطات الأوروبية لا تزال تفكر في إجراء ملائم".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي، أنه سيجري استئناف تصدير الحبوب والمواد الغذائية الأوكرانية عبر بولندا، في أعقاب التوصل لاتفاقية خلال محادثات مع وارسو.
ولكن الوزير عبر مجددًا عن مخاوف بشأن وضع اتفاقية مع موسكو حول المرور الآمن للسفن التي تنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، قائلًا إن من المستحيل التنبؤ بعدد السفن التي ستمسح موسكو لها بالعبور.
إلى ذلك، اتهمت روسيا، اليوم الأربعاء، أوكرانيا والأمم المتحدة، بتخريب اتفاق الحبوب.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية الروسية قولها إن أوكرانيا والأمم المتحدة "تتسببان في عراقيل لعمليات تفتيش السفن التي تنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية وكذلك لتسجيل السفن الجديدة".
وسبق أن قالت أوكرانيا هذا الأسبوع إن اتفاق الحبوب معرض للانهيار، إلا أن موسكو قالت أمس الثلاثاء إن عمليات تفتيش السفن بموجب الاتفاق استؤنفت بعد توقف قصير.