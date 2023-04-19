كييف: استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية عبر بولندا

أكد وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي، الأربعاء، أنه سيجري استئناف تصدير الحبوب والمواد الغذائية الأوكرانية عبر بولندا، في أعقاب التوصل لاتفاقية خلال محادثات مع وارسو.

ولكن الوزير عبر مجددًا عن مخاوف بشأن وضع اتفاقية مع موسكو حول المرور الآمن للسفن التي تنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، قائلًا إن من المستحيل التنبؤ بعدد السفن التي ستمسح موسكو لها بالعبور.

ومن جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، الأربعاء، إن عمليات تفتيش السفن تُستأنف بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة بشأن التصدير الآمن للحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وكتب على "فيسبوك" "يجري استئناف عمليات تفتيش السفن، على الرغم من محاولات روسيا الاتحادية عرقلة الاتفاق".