بعد حادثة خطيرة.. اتساع حظر تحليق بوينغ "737 ماكس 9" عالمياً
اتسع نطاق توقيف تشغيل طائرات "بوينغ 737 ماكس 9"، اليوم الأحد، إلى سائر أنحاء العالم؛ ما أدى إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية، بعد يومين من حادثة انفصال أحد أبواب طائرة تابعة لشركة "آلاسكا إيرلاينز" الأمريكية بعد الإقلاع.
وعلى غرار شركات أمريكية مثل شركة "يونايتد إيرلاينز"، وهي من كبرى الشركات في العالم، قامت الخطوط الجوية التركية و"إيرومكسيكو" وشركة "كوبا إيرلاينز" البنمية بإيقاف طائراتها من هذا الطراز وإخضاعها للفحص؛ وذلك بعد توجيهات أصدرتها إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية.
وتم تسليم نحو 218 نسخة من هذا الطراز حتى الآن، بحسب بيانات حصلت عليها وكالة "فرانس برس" من شركة بوينغ.
وأمرت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية، السبت، بإخضاع 171 طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس 9" لعمليات فحص فورية ومنعتها من التحليق حتى الانتهاء من ذلك، مشيرة إلى أن هذه العملية تتطلب ما بين 4 و8 ساعات لكل طائرة.
أكدت هيئة سلامة الطيران الأوروبية، من جانبها، أنها ستتبع التوصيات الأمريكية، مشيرة إلى أن ذلك لا ينبغي أن يكون له تأثير، إذ لا يوجد مشغل في أوروبا يستخدم طائرة 737 ماكس 9 مع خيارات التصميم المعنية.
وذكرت الوكالة الأوروبية التي يقع مقرها في كولونيا بألمانيا في بيان أن هذه الطائرات "بإمكانها مواصلة الأداء بشكل طبيعي".
وأشارت الخطوط الجوية السنغافورية إلى أنها لم تستخدم طائرة من ذاك الطراز وهي بالتالي "غير معنية" بهذا الإجراء.
ووقع الحادث الجمعة حوالي الساعة 18,30 (02,30 بتوقيت غرينتش السبت) بعيد إقلاع الطائرة التابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" من مطار بورتلاند الدولي في ولاية أوريغون بشمال غرب الولايات المتحدة متجهة إلى أونتاريو بولاية كاليفورنيا.
وأشارت الهيئة الوطنية لسلامة النقل إلى أن الباب انفصل عن المقصورة في منتصف رحلة الطائرة التي كانت تقل 171 راكبا و6 من أفراد الطاقم وعلى ارتفاع 5 آلاف متر.
وأشارت الهيئة الوطنية لسلامة النقل إلى أن السبب يعود إلى باب محكم الإغلاق ومخفي بحاجز لا يتيح رؤية النافذة، وهو خيار تقترحه شركة "بوينغ" المصنعة على العملاء حسب رغبتهم.
كما تشمل توجيهات إدارة الطيران الفدرالية النماذج "ذات الباب الأوسط المسدود"، وفقًا للوثيقة المنشورة على موقعها.
وبعد أن استدارت، عادت الطائرة وهبطت بسلام بعد نحو عشرين دقيقة، ولم يتسبب الحادث إلا في عدد قليل من الإصابات الطفيفة.
وأعلنت الهيئة الوطنية لسلامة النقل أنها أرسلت فريقا إلى بورتلاند للتحقيق في أسباب هذا العطل.
وأكدت شركة "يونايتد إيرلاينز" التي تمتلك أكبر أسطول من طائرات 737-9 في العالم، لوكالة فرانس برس أنها ستوقف 46 طائرة، وقد انتهت من فحص 33 منها.
وأوضحت "آلاسكا إيرلاينز" التي قررت، قبل صدور هذه التوجيهات، توقيف جميع أسطولها من هذا الطراز والمكون من 65 طائرة السبت، أنها لم تجد حتى الآن أي "عنصر يثير القلق".
كما علقت شركة "كوبا إيرلاينز" تشغيل طائراتها الـ21 من هذا الطراز للتحقق منها، وأوقفت الخطوط الجوية التركية طائراتها الخمس.
وأوضح أحد الركاب ويدعى كايل رينكر لمحطة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية: "كان الأمر مفاجئاً فعلاً. ما كادت الطائرة ترتفع حتى انخلع لوح النافذة".
وكان المقعدان المجاوران للقسم الذي انفصل وطار بعيدًا، شاغرين، بحسب الهيئة الوطنية لسلامة النقل، ولكن صحيفة "ذي أوريغون" الصادرة في بورتلاند نقلت عن ركاب أن مراهقاً كان يجلس على امتداد هذا الصف تمزق قميصه بسبب انخفاض الضغط؛ مما تسبب في إصابات طفيفة.
وتحدث وزير النقل الأمريكي بيت بوتجيج على موقع "إكس" (تويتر سابقاً) عن "حادث مروع".
وقالت جينيفر هومندي، رئيسة الهيئة الوطنية لسلامة النقل، للصحافيين: "لقد حالفنا الحظ لأن الأمر لم ينته على نحو مأساوي".
وكشفت أن الباب، وفقاً للمعطيات الأولية، سقط فوق سيدار هيلز، في الضاحية المتاخمة لبورتلاند، ودعت السكان إلى إبلاغ السلطات في حال عثورهم عليه.
وكانت الطائرة نالت الاعتماد في نوفمبر، وفقاً لسجلات إدارة الطيران الفدرالية المتاحة على الإنترنت.