بعد حادثة خطيرة.. اتساع حظر تحليق بوينغ "737 ماكس 9" عالمياً

اتسع نطاق توقيف تشغيل طائرات "بوينغ 737 ماكس 9"، اليوم الأحد، إلى سائر أنحاء العالم؛ ما أدى إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية، بعد يومين من حادثة انفصال أحد أبواب طائرة تابعة لشركة "آلاسكا إيرلاينز" الأمريكية بعد الإقلاع.

وعلى غرار شركات أمريكية مثل شركة "يونايتد إيرلاينز"، وهي من كبرى الشركات في العالم، قامت الخطوط الجوية التركية و"إيرومكسيكو" وشركة "كوبا إيرلاينز" البنمية بإيقاف طائراتها من هذا الطراز وإخضاعها للفحص؛ وذلك بعد توجيهات أصدرتها إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية.

وتم تسليم نحو 218 نسخة من هذا الطراز حتى الآن، بحسب بيانات حصلت عليها وكالة "فرانس برس" من شركة بوينغ.