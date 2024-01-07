الإمارات: طائرات الناقلات الوطنية سليمة من خلل "ماكس 737-9"

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، اليوم الأحد، أن شركات الناقلات الوطنية للدولة ليس لديها أي من الطائرات المتأثرة بخلل تعرضت له طائرة "بوينغ 737 ماكس 9" الأمريكية.

وقالت الهيئة في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية: "لا توجد لدى الناقلات الوطنية طائرات متأثرة بخلل "ماكس 737-9" الفني".

وأوضحت الهيئة أنه تم التحقق من السجلات بخصوص هذا الطراز وإصدارات وتوجيهات إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي في هذا الشأن، مشيرة إلى أنها تقوم بمتابعة التحديثات بهذا الخصوص بشكل مستمر.

وأوقفت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، السبت، تحليق العديد من طائرات "بوينغ 737 ماكس 9" مؤقتًا لإجراء فحوصات سلامة عليها بعد انفجار في مقصورة أجبر طائرة جديدة محملة بالركاب تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" على الهبوط اضطراريًا.