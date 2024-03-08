إغلاق 85 فرعًا لـ "يو.بي.إس" و"كريدي سويس" في سويسرا

ذكرت وسائل إعلام سويسرية، اليوم الجمعة، أن بنك "يو.بي.إس" سيغلق 85 فرعًا في سويسرا من فروع عملياته المشتركة مع بنك "كريدي سويس" بحلول عام 2025، في إطار عملية دمج مع منافسه السابق، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وقالت صحيفة "أرغاور تسايتونغ" إن عمليات الإغلاق ستكون في الأماكن التي يكون فيها فرعا "يو.بي.إس" و"كريدي سويس" على مسافة قريبة جدًا من بعضهما، وإن المرحلة التجريبية ستبدأ في أبريل/ نيسان المقبل.

وخلال الإعلان عن الأرباح، في فبراير/ شباط الجاري، قال الرئيس التنفيذي لـ"يو.بي.إس"، سيرجيو إرموتي، إن إنهاء ازدواجية الفروع كان جزءًا من خطة البنك لخفض التكاليف في الأعمال المشتركة.

وقال متحدث باسم "يو.بي.إس" إن البنك لديه حاليًا حوالي 190 فرعًا في جميع أنحاء سويسرا، فيما يمتلك "كريدي سويس" 95 فرعًا.

وقال المتحدث إنه في نهاية العملية، سيستمر بنك "يو.بي.إس" في تغطية نفس الأماكن التي يعمل بها البنكان حاليًا، لكن إجمالي عدد الفروع سينخفض بنحو الثلث.

ويقوم "يو.بي.إس" بعملية استيعاب لأعمال بنك "كريدي سويس"، الذي استحوذ عليه، في العام 2023، بعد انهيار البنك الأصغر في أعقاب سلسلة من المشاكل المالية.