تقرير: السعودية في طريقها لتصبح مركزاً استراتيجياً عالمياً للتكنولوجيا

ولفتت المجلة الأمريكية، إلى أن المملكة تنظم العديد من أكبر المنتديات والمنصات في العالم في مجال التكنولوجيا وخاصة مؤتمر LEAP Tech الذي يعمل كمنصة عالمية لعرض التقنيات المستقبلية وبعض محترفي التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم .

وذكرت أن السعودية واجهت عددًا كبيرًا من الهجمات الإلكترونية على قطاعاتها الصناعية الحيوية في السنوات الأخيرة.

وأشارت إلى أنه في أحد التقديرات، تعرضت 54% من المؤسسات السعودية لحوادث اختراقات مؤثرة على الأعمال التجارية، بينما واجهت أكثر من 56% من المؤسسات في البلاد هجمات في عام 2021.

وأوضحت المجلة، أن السعودية تركز حالياً على تشجيع الجامعات على الاستثمار بكثافة في المناهج الدراسية لتطوير المهارات الإلكترونية المطلوبة بين الطلاب.