الرياض تشهد تطورا سريعا في إطار مساعيها لاستضافة إكسبو 2030

وتطمح السعودية في زيادة مساحة عاصمتها وعدد السكان بها إلى المثلين عن طريق ضخ استثمارات إجمالية تبلغ نحو 800 مليار دولار، في إطار خطة "رؤية 2030" التي تهدف إلى تطوير المملكة وتنويع مصادر اقتصادها بدلا من الاعتماد على عائدات تصدير النفط.

وأكد رئيس الهيئة الملكية للرياض فهد الرشيد أن الميزانية الموضوعة لبناء موقع إكسبو بقيمة ثمانية مليارات دولار قليلة مقارنة باستثمارات البناء الحالية البالغة 400 مليار دولار في المدينة التي يصل عدد سكانها إلى ثمانية ملايين نسمة، وفق ما نقلت عنه وكالة "رويترز".