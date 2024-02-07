كشف السبب وراء حادثة "بوينغ ماكس 9" خلال الطيران‎

ذكر "المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل" أن انفصال باب إحدى طائرات "بوينغ: 737 ماكس 9" في منتصف الرحلة يوم 5 يناير/ كانون الثاني كان بسبب فراغه من أربعة براغي رئيسية على ما يبدو.

ويحاول مشرعون ومتخصصون في قطاع الطيران جاهدين معرفة سبب انفصال الباب عن طائرة جديدة تديرها شركة (ألاسكا إيرلاينز) في حادث تحول إلى أزمة تتعلق بمعايير السلامة وبسمعة شركة بوينغ.

وقال المجلس في تقريره الأولي إن أدلة مصورة نُشرت، الثلاثاء، أظهرت عدم وجود براغي في باب الطائرة الذي أزيل من قبل لثبيت براغي كانت قد تضررت في أثناء عملية الإنتاج.

وأضاف المجلس في التقرير: "التحقيق مستمر لمعرفة وثائق التصنيع التي استُخدمت للسماح بفتح وإغلاق" الباب في أثناء إعادة تثبيت البراغي.