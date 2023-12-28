"التعاون الخليجي" يوقع اتفاقية تجارة حرة مع كوريا الجنوبية

وقع مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، على اتفاقية تجارة حرة مع كوريا الجنوبية.

وقال الأمين العام للمجلس جاسم البديوي في بيان، إن الاتفاقية "خطوة تاريخية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي ونحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين".

وذكر البيان أن اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية "شملت التجارة في السلع والخدمات والمشتريات الحكومية، والتجارة الرقمية، والتعاون في مجالات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإجراءات الجمركية، والملكية الفكرية وغيرها".