توجه لاستئناف محادثات حول اتفاقية تجارة حرة بين دول الخليج واليابان

تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى استئناف محادثات توقفت، منذ العام 2009، مع اليابان، من أجل التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة.

وبحث حضور الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان في الرياض، أوجه تعزيز التعاون بين الجانبين.

وناقش ممثلو دول مجلس التعاون مع وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشى، سبل تطوير العمل المشترك في العديد من المجالات، بما يحقق التنمية والازدهار للدول والشعوب.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "ناقش الاجتماع، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، بما يعزز الأمن والسلم الدوليين ويحقق أهداف التنمية المستدامة".

وعلى هامش الاجتماع، التقى وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، نظيره الياباني، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.

وقال البوسعيدي عقب اللقاء، إن دول مجلس التعاون الخليجي: "ستستأنف المحادثات بشأن اتفاق للتجارة الحرة مع اليابان".

وبحسب موقع "مجلس التعاون"، بدأت المفاوضات بين دول المجلس واليابان للتوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة بعقد عدد من الجولات والاجتماعات الفنية، كان أولها في طوكيو خلال أيلول/سبتمبر العام 2006.

وكان آخر هذه الاجتماعات، في الرياض، في آذار/مارس 2009، تم فيها مناقشة الموضوعات المتعلقة بهذه الاتفاقية.