مسؤول أمريكي: نحتاج إلى "الصبر" لمعرفة تأثير رفع الفائدة

وأضاف باول متحدثا في النادي الاقتصادي في نيويورك: "أحد أسباب إبطائنا بشكل كبير هذا العام هو منح السياسة النقدية الوقت الكافي للعمل، علينا أن نستخدم أعيننا، والقليل من إدارة المخاطر، والصبر في إبطاء الوتيرة للتأكد من أننا نرى التأثيرات الكاملة".