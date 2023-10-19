مسؤول أمريكي: نحتاج إلى "الصبر" لمعرفة تأثير رفع الفائدة
قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، اليوم الخميس، إن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي يتحركون بحذر بشأن السياسة، بعد الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة العام الماضي؛ وذلك لإتاحة الوقت للتشديد النقدي لإبطاء التضخم.
وأضاف باول متحدثا في النادي الاقتصادي في نيويورك: "أحد أسباب إبطائنا بشكل كبير هذا العام هو منح السياسة النقدية الوقت الكافي للعمل، علينا أن نستخدم أعيننا، والقليل من إدارة المخاطر، والصبر في إبطاء الوتيرة للتأكد من أننا نرى التأثيرات الكاملة".