المركزي التونسي يثبت سعر الفائدة عند 8%

قال البنك المركزي التونسي، اليوم الأربعاء، إنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%.

وأضاف البنك أن عجز المعاملات الجارية تراجع بشكل كبير إلى 3.461 مليار دينار (1.09 مليار دولار)، بما يعادل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية سبتمبر أيلول 2023، مقارنة بعجز 10.387 مليار دينار، أو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام.