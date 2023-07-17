مليار دولار من أوروبا لتونس حال تلبية شروط صندوق النقد
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، استعداده لإقراض تونس مبلغ مليار دولار، حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".
وتعثرت المحادثات حول حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار منذ أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أن رفض الرئيس التونسي قيس سعيد شروطا تشمل خفض الدعم وتقليل فاتورة رواتب العاملين في القطاع العام.
ونقلت "رويترز" عن مسؤول بالاتحاد الأوروبي مطلع على المفاوضات، قوله: "لا تزال المساعدة الضخمة مطروحة على الطاولة، لكن هذا يحتاج إلى تلبية شروط صندوق النقد الدولي".
وأضاف: "تونس تقول إنها قد لا تحتاج إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لذلك سنرى في الربع الثالث هذا العام".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، إن "التكتل سيخصص 100 مليون يورو (112.36 مليون دولار) لتونس في إطار اتفاق شراكة استراتيجية لمكافحة الاتجار في البشر وتعزيز الاستثمار والتجارة".
وتونس على حافة الوقوع في أزمة ديون كبيرة وتعاني من نقص في السلع الأساسية، ومعظم الديون داخلية، لكن هناك مدفوعات مستحقة في وقت لاحق من العام الجاري لسداد قروض خارجية.
وقالت وكالات تصنيف ائتماني إن تونس قد تتخلف عن سداد ديونها.