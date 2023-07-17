مليار دولار من أوروبا لتونس حال تلبية شروط صندوق النقد

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، استعداده لإقراض تونس مبلغ مليار دولار، حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وتعثرت المحادثات حول حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار منذ أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أن رفض الرئيس التونسي قيس سعيد شروطا تشمل خفض الدعم وتقليل فاتورة رواتب العاملين في القطاع العام.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول بالاتحاد الأوروبي مطلع على المفاوضات، قوله: "لا تزال المساعدة الضخمة مطروحة على الطاولة، لكن هذا يحتاج إلى تلبية شروط صندوق النقد الدولي".