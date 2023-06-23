قيس سعيد: شروط صندوق النقد تُهدد بـ"إثارة اضطرابات أهلية"
أبلغ الرئيس التونسي قيس سعيد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، بأن شروط الصندوق لتقديم الدعم المالي لتونس تهدد بإثارة اضطرابات أهلية، بحسب بيان للرئاسة التونسية مساء اليوم الخميس.
وأشار سعيد، خلال اجتماعه مع جورجييفا في العاصمة الفرنسية باريس على هامش قمة تمويل، إلى أن "وصفات صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي لتونس غير مقبولة لأنها ستمس بالسلم الأهلية، التي ليس لها ثمن".
وجدد رئيس تونس تأكيده على أن أي تخفيضات مطلوبة في الدعم، ومعظمها في الطاقة والغذاء، يمكن أن يكون لها تداعيات ضارة على البلاد، مذكرًا بأعمال شغب مميتة شهدتها تونس عام 1983، بعد الإعلان عن رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها.
وأكد أنه "لن يقبل بأن تسيل قطرة دم واحدة"، مبينًا أن مديرة الصندوق جورجييفا رحبت بدعوته لزيارة تونس في موعد لم يتحدد بعد.
والمحادثات تونس مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ "متعثرة"، في ظل عدم وجود مؤشرات على أن الرئيس سعيد سيقبل بـ"شروط صندوق النقد"، للحصول على قرض يجنب تونس أزمة مالية، ستكون كبيرة في ميزان المدفوعات.