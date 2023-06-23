قيس سعيد: شروط صندوق النقد تُهدد بـ"إثارة اضطرابات أهلية"

وأشار سعيد، خلال اجتماعه مع جورجييفا في العاصمة الفرنسية باريس على هامش قمة تمويل، إلى أن "وصفات صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي لتونس غير مقبولة لأنها ستمس بالسلم الأهلية، التي ليس لها ثمن".

وجدد رئيس تونس تأكيده على أن أي تخفيضات مطلوبة في الدعم، ومعظمها في الطاقة والغذاء، يمكن أن يكون لها تداعيات ضارة على البلاد، مذكرًا بأعمال شغب مميتة شهدتها تونس عام 1983، بعد الإعلان عن رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها.