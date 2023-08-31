إيرلندا تتخذ قرارات جديدة لمواجهة أزمة الإسكان

توصي مسودة المبادئ التوجيهية الإيرلندية الجديدة، بزيادة كثافة المساكن لتعزيز العرض، واقتصار مشاريع الإسكان الجديدة في المدن القريبة من وسائل النقل العام الجيدة على مكان واحد لوقوف السيارات لكل أسرة، أو دون موقف إن أمكن ذلك.

وقالت صحيفة "آيرش تايمز" إن مبادئ السلطات المحلية التوجيهية لتخطيط الإسكان تعمل على زيادة الكثافة المسموح بها لمشاريع الإسكان في المناطق الحضرية، في محاولة لتعزيز المعروض من المساكن، موصية في خضم التطورات الجديدة بالمدن الكبرى، بإبقاء أماكن وقوف السيارات عند الحد الأدنى، أو احتمال إلغائها، لاسيما مع وجود خطوط مواصلات عامة جيدة قريبة.

وأوضحت الصحيفة أنه في مدن دبلن وكورك وليمريك وجالواي ووترفورد، توصي الإرشادات بأن تتضمن التطورات الجديدة بالقرب من وسائل النقل العام مكانًا واحدًا لوقوف السيارات لكل منزل كحد أقصى، فيما تنصح السلطات المحلية بأن تشتمل مشاريع الإسكان على مكانين كحد أقصى لوقوف السيارات لكل منزل في المواقع الريفية.

ومن المقرر أن تجري الحكومة عملية تشاور عامة بشأن المبادئ التوجيهية المقترحة، التي من المقرر نشرها اليوم الخميس.