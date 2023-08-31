إيرلندا تتخذ قرارات جديدة لمواجهة أزمة الإسكان
توصي مسودة المبادئ التوجيهية الإيرلندية الجديدة، بزيادة كثافة المساكن لتعزيز العرض، واقتصار مشاريع الإسكان الجديدة في المدن القريبة من وسائل النقل العام الجيدة على مكان واحد لوقوف السيارات لكل أسرة، أو دون موقف إن أمكن ذلك.
وقالت صحيفة "آيرش تايمز" إن مبادئ السلطات المحلية التوجيهية لتخطيط الإسكان تعمل على زيادة الكثافة المسموح بها لمشاريع الإسكان في المناطق الحضرية، في محاولة لتعزيز المعروض من المساكن، موصية في خضم التطورات الجديدة بالمدن الكبرى، بإبقاء أماكن وقوف السيارات عند الحد الأدنى، أو احتمال إلغائها، لاسيما مع وجود خطوط مواصلات عامة جيدة قريبة.
وأوضحت الصحيفة أنه في مدن دبلن وكورك وليمريك وجالواي ووترفورد، توصي الإرشادات بأن تتضمن التطورات الجديدة بالقرب من وسائل النقل العام مكانًا واحدًا لوقوف السيارات لكل منزل كحد أقصى، فيما تنصح السلطات المحلية بأن تشتمل مشاريع الإسكان على مكانين كحد أقصى لوقوف السيارات لكل منزل في المواقع الريفية.
ومن المقرر أن تجري الحكومة عملية تشاور عامة بشأن المبادئ التوجيهية المقترحة، التي من المقرر نشرها اليوم الخميس.
وبحسب الصحيفة، تتطلب المعايير الحالية مساحة مفتوحة بالحدائق تبلغ 55 مترًا مربعًا للمنازل الصغيرة و75 مترًا مربعًا للمنزل المكون من أربع غرف نوم، لافتة إلى أنه سيتم تخفيض هذه المساحات بموجب المقترحات الجديدة، ما يعني أن المنزل المكون من غرفة نوم واحدة يجب أن يحتوي على حديقة بمساحة 20 مترًا مربعًا على الأقل ومساحة مفتوحة، و40 مترًا مربعًا للعقار المكون من ثلاث غرف نوم، و50 مترًا مربعًا على الأقل من المساحة المفتوحة الخاصة لأربعة أشخاص.
وستحل السياسة الجديدة محل إرشادات الكثافة السكنية لعام 2009.
المصدر: صحيفة "آيرش تايمز"