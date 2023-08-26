"آيرش تايمز": ارتفاع غير مسبوق بأعداد المشرَّدين في إيرلندا

ذكرت صحيفة "آيرش تايمز" الإيرلندية، أن أعداد المشرَّدين المسجلين في البلاد بلغت مستوى قياسيًا يثير القلق، إذ وصل عدد المشرَّدين إلى نحو 13 ألف مشرد، الشهر الماضي، وفق أرقام رسمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعداد الذين يعيشون في مأوى الطوارئ، مثل ملاجئ المشرَّدين، ومراكز الأسر، وغرف الفنادق أو البيوت الطارئة، نحو 247 شخصًا، في شهر يوليو/تموز الماضي، مقارنة بالشهر حزيران/ يونيو.

وبحسب الصحيفة، فإن أرقام وزارة الإسكان الإيرلندية التي نُشرت، أمس الجمعة، أظهرت زيادة في مشكلة البيوت العشوائية عبر جميع الفئات: الأطفال، والعائلات، والأفراد العُزاب.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن الوزارة ارتفاع عدد الأطفال المشرَّدين، في شهر تموز/ يوليو الماضي عن شهر حزيران /يونيو الماضي، بنحو 64 طفلاً، إذ وصلت أعداد الأطفال المشرَّدين إلى 3829 طفلاً، حيث يقترب عدد الأطفال المشرَّدين من الرقم القياسي السابق، عندما كان هناك 3873 طفلاً يعيشون في مأوى الطوارئ في أيلول 2019.

من جانبه، قرر نائب رئيس الوزراء الإيرلندي، ميخائيل مارتن، عدم فرض حظر طرد جديد خلال فصل الشتاء على الرغم من ارتفاع أرقام المشرَّدين شهرًا بعد شهر

وقال رئيس الوزراء الإيرلندي، إن "ذلك سيؤدي إلى مزيد من الأضرار (..) أعتقد أن المسألة المُلحّة هي وقف وتباطؤ التدفق من سوق الإيجار".