زيادة ملحوظة في تدفق السياح المسلمين إلى روسيا

سجلت روسيا زيادة ملحوظة في عدد السياح من البلدان الإسلامية العام الماضي، وفقًا للدائرة الفدرالية للإحصاءات الحكومية.

وأوضحت الدائرة أن عدد الزوار تضاعف من تركيا وإيران وطاجيكستان، كما زاد عدد السياح من الإمارات العربية المتحدة بـ 5.5 ضعف مقارنة بعام 2022.

وعلى هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2023"، الذي عُقد في عاصمة جمهورية تتارستان العام الماضي، أفاد نائب وزير التنمية الاقتصادية في الاتحاد الروسي ديمتري فاخروكوف بأن التدفق السياحي من الدول الإسلامية إلى روسيا ينمو بنسبة 15% سنويًّا.