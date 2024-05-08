بزنس إنسايدر: 66 شركة أمريكية أعلنت إفلاسها في أبريل الماضي

كشف موقع "بزنس إنسايدر" أن 66 شركة أمريكية أعلنت إفلاسها، في أبريل/نيسان الماضي، في أكبر عدد من حالات الإفلاس خلال عام واحد، بزيادة تقدر بـ88٪ عن 35 إيداعًا في يناير/كانون الثاني الماضي.

ونقل "بزنس إنسايدر" الإعلان عن شركة "إس. آند. بي غلوبال" للتداول العام.

وأوضح الموقع، اليوم الأربعاء، أن هذه الزيادة ساهمت في تحدي التوقعات القائلة إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، التي تراوحت بين (5.25 -5.50٪) منذ يوليو/تموز الماضي.

وأكدت أنه رغم أن عام 2024 افتتح بآمال كبيرة في أن يبدأ التيسير النقدي في مارس/آذار الماضي، إلا أن البيانات الاقتصادية والتضخمية القوية دفعت التوقعات منذ ذلك الحين إلى ديسمبر/كانون الأول المقبل.

أما بالنسبة للعديد من الشركات المثقلة بأسعار الفائدة المرتفعة، فإن هذا يعني الاستسلام، كما اقترحت وكالة "ستاندرد آند بورز"، وفق قول الموقع.