صحيفة: بكين تفرض "حياة مقتصدة" على موظفيها العموميين

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الصين تفرض "حياة مقتصدة" على الموظفين العموميين، استجابة للدعوات الحكومية لتوفير المال وخفض الهدر.

وبحسب الصحيفة، "أصدرت العديد من الحكومات المحلية، في الأسابيع الأخيرة، توجيهات مفصلة حول كيفية التعود على العيش بشكل مقتصد، وطلبت من الموظفين توفير المال باستخدام وسائل النقل العام، وشراء أدوات مكتبية أرخص وطباعة المستندات بالأبيض والأسود وعلى جانبي الصفحة".

وتضمنت التوجيهات، "إنهاء دعوات الطعام، وتقليص رحلات العمل، فضلا عن إصلاح وإعادة استخدام الآليات والأجهزة من السيارات الرسمية إلى أثاث المكاتب".

وشددت بكين أيضًا الضوابط على الإنفاق على البنية التحتية في المناطق المثقلة بالديون، وخفضت هدف عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، نزولا من 3.8% العام الماضي، في إظهار لالتزام الحكومة بالانضباط المالي.

وأضافت الصحيفة، أن "سلطات الحزب الحاكم لعبت دور التوفير باعتباره تقليدًا ثقافيًّا وثوريًّا. واستشهدت بتقاليد الحزب حول الحياة البسيطة للقادة السابقين، مشيرة إلى أن ماو تسي تونغ قام بترقيع ملابس نومه 73 مرة، بينما استخدم قائد ثوري آخر هو تشن يون، الحقيبة نفسها مدة 62 عامًا".