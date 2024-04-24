تراجع أسعار النفط مع انحسار مخاوف الصراع في الشرق الأوسط
تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع انحسار المخاوف المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط، وتراجع الأنشطة التجارية في أكبر مستهلك للنفط في العالم، لكن الانخفاض غير المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية حد من الخسائر.
ووفق وكالة "رويترز"، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتًا، بما يعادل 0.31%، إلى 88.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 15.30 بتوقيت غرينتش، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتًا، أو 0,46%، إلى 82.98 دولار للبرميل.
وحدّ ذلك من بعض مكاسب برنت هذا الأسبوع مدعومة بضعف الدولار.
ونقلت الوكالة عن الخبير الاقتصادي لدى "ماتادور إيكونوميكس"، تيم سنايدر، قوله: "يبدو أن الأساسيات التي نجري التداول بها تميل نحو الاستقرار قليلًا في الشرق الأوسط".
من جانبهم، قال محللو بنك غولدمان ساكس في مذكرة إن التهدئة الملحوظة بين إيران وإسرائيل ربما تؤدي إلى خفض ما بين 5- 10 دولارات أخرى في سعر البرميل خلال الأشهر المقبلة.
بدورها، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام انخفضت 6.4 مليون برميل إلى 453.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي، في 19 أبريل/ نيسان الجاري، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع بزيادة قدرها 825 ألف برميل.
وتباطأ النشاط التجاري الأمريكي، في أبريل/ نيسان الجاري، إلى أدنى مستوى في 4 أشهر.
وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال"، يوم أمس الثلاثاء، إن مؤشرها لمديري المشتريات، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، انخفض إلى 50.9 هذا الشهر من 52.1 في مارس/ آذار الماضي.
ولا يزال الصراع بين إسرائيل وحركة حماس مشتعلًا، وشهد، يوم أمس الثلاثاء، أعنف عمليات قصف خلال أسابيع على غزة، فيما أفادت مصادر، اليوم الأربعاء، باستعداد إسرائيل لإخلاء رفح قبل شن هجوم على المدينة.