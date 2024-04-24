تراجع أسعار النفط مع انحسار مخاوف الصراع في الشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع انحسار المخاوف المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط، وتراجع الأنشطة التجارية في أكبر مستهلك للنفط في العالم، لكن الانخفاض غير المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية حد من الخسائر.

ووفق وكالة "رويترز"، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتًا، بما يعادل 0.31%، إلى 88.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 15.30 بتوقيت غرينتش، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتًا، أو 0,46%، إلى 82.98 دولار للبرميل.

وحدّ ذلك من بعض مكاسب برنت هذا الأسبوع مدعومة بضعف الدولار.

ونقلت الوكالة عن الخبير الاقتصادي لدى "ماتادور إيكونوميكس"، تيم سنايدر، قوله: "يبدو أن الأساسيات التي نجري التداول بها تميل نحو الاستقرار قليلًا في الشرق الأوسط".