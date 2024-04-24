استقرار أسعار النفط بعد ارتفاعها مع تراجع الأسهم الأمريكية

استقرت أسعار النفط فوق 88 دولارا للبرميل، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة؛ وذلك بسبب انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية، وتراجع الأنشطة التجارية في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، بما يعادل 0.27%، إلى 88.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 1024 بتوقيت غرينتش، وفقا لوكالة "رويترز".

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا، أو 0.4%، إلى 83.03 دولار للبرميل.

وتراجعت بعض مكاسب برنت بنحو 1.6% من الجلسة السابقة، عندما تعززت السوق بفعل ضعف الدولار وتقليل المستثمرين لمخاوفهم إزاء الصراع في الشرق الأوسط.