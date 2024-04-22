أسعار النفط تهبط مع تراجع حدة التوتر بين إيران وإسرائيل

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، متأثرة بتجدّد التركيز على أساسيات السوق، بعد أن قلّلت إسرائيل وإيران من مخاطر تصعيد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط، في أعقاب ضربة إسرائيلية محدودة، على ما يبدو، على إيران. وفق وكالة "رويترز".

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا بما يعادل 0.77% إلى 86.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 04.15 بتوقيت جرينتش.

وانخفض عقد أقرب استحقاق لشهر مايو لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الذي ينتهي اليوم الاثنين 63 سنتا، بما يعادل 0.76% إلى 82.51 دولار للبرميل. وانخفض عقد يونيو الأكثر نشاطا 64 سنتا إلى 81.58 دولار للبرميل.

وقال ييب جون رونج، محلل السوق الإستراتيجي في آي.جي، إن "أسعار خام برنت لم تنجح في الاحتفاظ بارتفاعها المبدئي، مع توقعات واسعة بأن التوتر الجيوسياسي بين إسرائيل وإيران ربما ينحسر بالنظر لردّ فعل إيران الهادئ".

وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل في وقت مبكر من تداولات الجمعة، بعد سماع دوي انفجارات في مدينة أصفهان الإيرانية، فيما وصفته مصادر بأنه هجوم إسرائيلي، لكن تقليل طهران من أثر ذلك، وقولها إنها لا تعتزم الردّ قلّص المكاسب.

وقال ييب لرويترز "الزيادة بأكثر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية لم تساعد الأمر أيضا".

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.7 مليون برميل، وفقا لما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأسبوع الماضي، وهو ما يقارب ضعف توقّعات المحللين.