هبوط المعدن الأصفر بعد موجة جني الأرباح

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس؛ إذ جنى مستثمرون الأرباح بعد صعود مستمر شهده المعدن الأصفر ومع ضغط من مؤسسات استثمارية سعت لجمع سيولة، بينما تحول التركيز على بيانات للاقتصاد الأمريكي لاستشفاف دلائل على المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2313.44 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0443 بتوقيت غرينتش وذلك في رابع جلسة على التوالي من الهبوط.

كما انخفضت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2326.10 دولار للأوقية.

وقال إدوارد مير المحلل في ماركس، بحسب رويترز، "موجة جني الأرباح بعد سلسلة من المكاسب في الذهب وهدوء توتر في الشرق الأوسط أديا إلى تراجع عام في الأسعار".

وهبط المعدن الأصفر، بما يزيد عن مئة دولار منذ أن ارتفع إلى مستوى قياسي سجل فيه 2431.29 دولار في الـ12 من أبريل، وهبط بنسبة 3% حتى الآن هذا الأسبوع.