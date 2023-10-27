لمواجهة التضخم المتسارع.. روسيا ترفع أسعار الفائدة

خلافا للتوقعات، رفع بنك روسيا (البنك المركزي) أسعار الفائدة الرئيسي بمقدار نقطتين مئويتين دفعة واحدة ليبلغ سعر الفائدة 15٪ على أساس سنوي، وهو أعلى حد منذ شهر أيار مايو من العام الماضي، وذلك في محاولة للسيطرة على التضخم المتسارع في البلاد.

وقال البيان: "قرر بنك روسيا زيادة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس إلى 15.00٪ سنويا".

ومنذ شهر تموز/ يوليو الماضي، بدأ البنك المركزي الروسي في رفع سعر الفائدة الرئيسي في البداية بمقدار نقطة مئوية واحدة فقط. ولكن بالفعل في آب أغسطس، وعلى خلفية انهيار سعر صرف الروبل، قامت الهيئة التنظيمية في البنك المركزي بزيادة المعدل بشكل حاد في اجتماع استثنائي، بنسبة 3.5 نقطة مئوية. وفي أيلول/ سبتمبر، أضاف البنك المركزي نقطة مئوية أخرى، ليصل الرقم إلى 13%.

ورغم ذلك، لم يستجب معدل التضخم لهذا التشديد في السياسة النقدية. ووفقًا لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد تسارع التضخم على أساس سنوي حتى وصل إلى 6.59٪ بتاريخ 23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.