9.4 مليار دولار إيرادات قناة السويس في العام المالي الجاري

قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الأربعاء، إن إيرادات القناة بلغت 9.4 مليار دولار في العام المالي الجاري 2022-2023، مقارنة مع سبعة مليارات في العام المالي السابق.

وأوضح ربيع في مؤتمر صحفي، أنه "لأول مرة في تاريخ القناة تحقق الهيئة إيرادات تبلغ نحو 9.4 مليار دولار".