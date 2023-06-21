9.4 مليار دولار إيرادات قناة السويس في العام المالي الجاري
قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الأربعاء، إن إيرادات القناة بلغت 9.4 مليار دولار في العام المالي الجاري 2022-2023، مقارنة مع سبعة مليارات في العام المالي السابق.
وأوضح ربيع في مؤتمر صحفي، أنه "لأول مرة في تاريخ القناة تحقق الهيئة إيرادات تبلغ نحو 9.4 مليار دولار".
عبرت 25887 سفينة قناة السويس منذ بداية العام المالي الجاري
أسامة ربيع
وينتهي العام المالي في مصر في 30 يونيو/ حزيران الجاري.
ونقل موقع الهيئة الإلكتروني عن ربيع، قوله خلال المؤتمر، إن 25887 سفينة عبرت القناة منذ بداية العام المالي الجاري، مقارنة مع حوالي 23800 سفينة مرّت خلال العام السابق.