مصر تسحب ناقلة نفط تعطلت في قناة السويس وانتظام حركة الملاحة

قالت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الأحد، إن زوارق قطر تابعة لها سحبت ناقلة نفط توقفت في مجرى القناة بعد تعطل محركاتها وتسببت في توقف حركة الملاحة لفترة وجيزة.

وقال أسامة ربيع رئيس الهيئة في بيان إن حركة الملاحة بالقناة انتظمت في الاتجاهين بعدما استطاعت زوارق القطر سحب الناقلة سيفيجور إلى منطقة مخصصة لتوقف السفن داخل القناة.

وتشير بيانات رفينيتيف أيكون لبيانات الشحن إلى أن الناقلة سيفيجور ترفع علم مالطا وبنيت عام 2016.