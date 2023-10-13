نجوزي أوكونجو إيويالا
نجوزي أوكونجو إيويالاyandex.com

"التجارة العالمية" تحذّر من اتساع نطاق حرب غزة

قالت رئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، إنها تأمل في إمكان إنهاء الصراع بين إسرائيل وحماس سريعًا، محذّرة من أنه سيكون له "تأثير كبير حقًا" على تدفقات التجارة العالمية الضعيفة بالفعل إذا اتسع نطاقه في جميع أنحاء المنطقة.

نجوزي أوكونجو إيويالا
صندوق النقد: صراع إسرائيل وحماس يزيد قتامة أفق الاقتصاد العالمي

وأضافت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في المغرب، أن العنف في الشرق الأوسط يمكن أن يزيد من العوامل التي تخنق نمو التجارة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة، وسوق العقارات الصينية المتأزمة، والحرب الروسية في أوكرانيا.

منظمة التجارة العالمية
طوفان الأقصى
حرب غزة

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