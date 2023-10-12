صندوق النقد: صراع إسرائيل وحماس يزيد قتامة أفق الاقتصاد العالمي

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس" "يفطر القلوب"، ويهدد بإضافة المزيد من القتامة على أفق الاقتصاد العالمي الغائم بالفعل.

وأضافت "نراقب عن كثب كيف سيتطور الموقف وكيف يؤثر على الأوضاع خاصة أسواق النفط".

وتابعت قائلة، إن أسعار النفط شهدت تقلبات وإن الأسواق تشهد ردود فعل لكن من السابق لأوانه التنبؤ بالأثر الاقتصادي الكامل للأمر.

وأوضحت أمام مؤتمر صحفي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في مراكش بالمغرب، "من الواضح جليًّا أن تلك غيمة جديدة في أفق ليس هو الأكثر إشراقًا بالمرة للاقتصاد العالمي. غيمة جديدة تزيد من قتامة هذا الأفق وبالطبع كنا في غنى عنها".