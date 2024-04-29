أسعار الذهب تتراجع مع انحسار آمال خفض الفائدة الأمريكية

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع انحسار آمال خفض مبكر للفائدة الأمريكية هذا العام، بينما تحول التركيز إلى اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي التي تصدر هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 03:34 بتوقيت غرينتش انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2327.09 دولار للأوقية (الأونصة)، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2338.30 دولار للأوقية.