مستوى قياسي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 2023

بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة مستوى قياسيًّا مرتفعًا العام الماضي، بحسب ما قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة.

ويعود بلوغ ذلك المستوى جزئيًّا إلى زيادة استخدام الوقود الأحفوري في البلدان، التي أعاق فيها الجفاف إنتاج الطاقة الكهرومائية، وفقًا لما ذكرت وكالة "رويترز".

وحذر علماء من أنه يتعين إجراء خفض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة بشكل رئيس عن حرق الوقود الأحفوري في السنوات المقبلة، من أجل الحد من الارتفاع العالمي في درجات الحرارة، ومنع تغير المناخ الجامح.