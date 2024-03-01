مستوى قياسي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 2023
بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة مستوى قياسيًّا مرتفعًا العام الماضي، بحسب ما قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة.
ويعود بلوغ ذلك المستوى جزئيًّا إلى زيادة استخدام الوقود الأحفوري في البلدان، التي أعاق فيها الجفاف إنتاج الطاقة الكهرومائية، وفقًا لما ذكرت وكالة "رويترز".
وحذر علماء من أنه يتعين إجراء خفض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة بشكل رئيس عن حرق الوقود الأحفوري في السنوات المقبلة، من أجل الحد من الارتفاع العالمي في درجات الحرارة، ومنع تغير المناخ الجامح.
وقالت الوكالة الدولية في تقرير: "بدلا من الانخفاض السريع، كما هو مطلوب لتحقيق أهداف المناخ العالمية المنصوص عليها في اتفاق باريس، وصلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى مستوى قياسي جديد".
وأظهر تحليل الوكالة أن الانبعاثات العالمية من الطاقة ارتفعت بمقدار 410 ملايين طن أو 1.1% في عام 2023، إلى 37.4 مليار طن.
وذكرت الوكالة في تقريرها، أن التوسع العالمي في التكنولوجيا النظيفة مثل المعتمدة على الرياح، والطاقة الشمسية، واستخدام السيارات الكهربائية ساعد في الحد من زيادة الانبعاثات، التي بلغت 1.3% في عام 2022.
وأضافت أن انتعاش الاقتصاد الصيني، وزيادة استخدام الوقود الأحفوري في البلدان ذات إنتاج الطاقة الكهرومائية المنخفض، وانتعاش قطاع الطيران، أدت إلى ارتفاع عام في الانبعاثات.