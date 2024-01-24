وكالة الطاقة تقدّم موعد نشر توقعاتها للطلب على النفط في 2025

أعلنت وكالة الطاقة الدولية أنها تعتزم تقديم موعد نشر توقعاتها الأولى للطلب على النفط في 2025 إلى أبريل/ نيسان، وذلك قبل شهرين أو 3 من موعده المعتاد، وذلك بعدما قدّمت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نشر توقعاتها 6 أشهر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن توريل بوزوني من وكالة الطاقة الدولية أن سبب ذلك "هو أننا سننشر التوقعات على المدى المتوسط في يونيو، لذلك قدّمنا الموعد لتفادي التداخل، وللحصول على أول رؤية مفصلة عن 2025 قبل التطلع إلى 2030".

وتحظى توقعات الوكالة و"أوبك"، لحجم الطلب على النفط بمتابعة وثيقة، إذ بإمكان تقاريرهما الشهرية تحريك أسعار النفط، وتقديم رؤى عن الافتراضات المحيطة بسياسة "أوبك" للإمدادات.