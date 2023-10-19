روسيا تطلق أول خط للغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي قبل نهاية 2023

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إنه سيتم إطلاق أول خط للغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي قبل نهاية عام 2023، وستبدأ شحنات الغاز الطبيعي المسال في أوائل عام 2024، والتي من المقرر أن تصل إلى الصين.

وقال نوفاك خلال كلمة ألقاها في منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني الخامس، في بكين: "يتم تنفيذ مشروعنا الثاني واسع النطاق (خط الغاز الطبيعي في قطب الشمالي اثنين -Arctic LNG 2)، وأود أن أؤكد أنه على الرغم من التحديات الخارجية، سيتم إطلاق الخط بحلول نهاية العام. ومن المقرر أن تبدأ الشحنات في بداية العام المقبل".

ولفت إلى أن"روسيا تحتل المرتبة الرابعة في العالم بين مصدري الغاز الطبيعي المسال".