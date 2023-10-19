روسيا تطلق أول خط للغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي قبل نهاية 2023
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إنه سيتم إطلاق أول خط للغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي قبل نهاية عام 2023، وستبدأ شحنات الغاز الطبيعي المسال في أوائل عام 2024، والتي من المقرر أن تصل إلى الصين.
وقال نوفاك خلال كلمة ألقاها في منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني الخامس، في بكين: "يتم تنفيذ مشروعنا الثاني واسع النطاق (خط الغاز الطبيعي في قطب الشمالي اثنين -Arctic LNG 2)، وأود أن أؤكد أنه على الرغم من التحديات الخارجية، سيتم إطلاق الخط بحلول نهاية العام. ومن المقرر أن تبدأ الشحنات في بداية العام المقبل".
ولفت إلى أن"روسيا تحتل المرتبة الرابعة في العالم بين مصدري الغاز الطبيعي المسال".
وحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شهر يوليو الماضي في مورمانسك تدشين الخط الأول من المشروع الهائل للغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي والتي انسحبت منه المجموعة الفرنسية توتال-إنرجي في 2022 بعد الحرب مع أوكرانيا، وكان يشارك الفرنسيين شركتان صينيتان، فيما استكمل الروس وحدهم المشروع مع الصينيين.
وأضاف نوفاك"مع الأخذ في الاعتبار المشاريع التي يتم تنفيذها حاليًّا، فإن روسيا يمكن أن تصبح المورد الرئيس الموثوق به للغاز الطبيعي المسال إلى الصين".
وأشار نوفاك الى إمكانية زيادة إمدادات الطاقة إلى الصين قائلًا: "اليوم، تتطور مجالات واسعة للتعاون بين روسيا والصين في جميع قطاعات الطاقة. نرى إمكانات كبيرة لزيادة المعروض من موارد الطاقة".
وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي "سنكون سعداء برؤية الأعمال الصينية بين شركائنا في تطوير حقول الهيدروكربون الواعدة في روسيا وفي بلدان ثالثة".