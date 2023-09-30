روسيا ترسل 40.5 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

قالت شركة غازبروم، عملاق صناعة الطاقة في روسيا، اليوم السبت، إنها سترسل 40.5 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، رغم العقوبات الغربية على روسيا.

ويأتي ذلك بانخفاض من 42.4 مليون متر مكعب يوميا في الأيام الأربعة السابقة، حيث تتأثر صادرات الشركة إلى القارة الأوروبية بشكل كبير؛ جراء الصراع المستمر في أوكرانيا منذ 2022.

وتراجعت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب إلى أدنى مستوى لها ما بعد الاتحاد السوفيتي عام 2022، إذ تراجعت الشحنات إلى أهم المستوردين بسبب الصراع وأعمال تخريب مشتبه بها أضرت بخط أنابيب رئيسي.