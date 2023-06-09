متجاوزا برنارد أرنو.. إيلون ماسك يستعيد مجددا لقب أغنى رجل في العالم

وحقق سهم شركة تيسلا مكاسب لليوم العاشر على التوالي، بعدما ارتفع 4.6% ووصل إلى 235 دولارًا، فيما تتجه الشركة إلى تحقيق أعلى سعر إغلاق لسهمها منذ 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

وارتفع سهم تيسلا بنسبة 115%، محققًا ثالث أكبر مكسب لأي شركة في مؤشر S&P 500، الذي ارتفع 12% هذا العام، فيما جاء هذا الارتفاع بعد هبوط السهم إلى أدنى مستوى له خلال عامين في أوائل يناير/كانون الثاني.

ووفقًا لحسابات مجلة فوربس "تمكن إيلون ماسك من استعادة لقب أغنى شخص في العالم مجددًا، حيث بلغ صافي ثروته 220.2 مليار دولار، بأكبر بنحو 4.2 مليار دولار عن صافي ثروة أرنو بعد إغلاق السوق.