تقرير: إيلون ماسك لم يعد الرئيس التنفيذي لتويتر

لم يعد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، حيث بدأت ليندا ياكارينو عملها كرئيس تنفيذي للشركة، أمس الاثنين، وفق ما أوردته صحيفة "إنسايدر" الأمريكية.

وعملت ياكارينو، رئيسة الإعلانات والشراكات العالمية في "إن بي يونيفرسال"، منذ أكثر من عقد من الزمن.

وقالت "إنسايدر"، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إنه في حوالي الساعة 8 مساءً غرد بي تي، رئيس مبيعات الإعلانات السابق في NBCU، وهي شركة أمريكية متعددة الجنسيات، لوسائل الإعلام والترفيه، قائلًا: "لقد حدث.. اليوم الأول في الكتب!".

ولفت التقرير إلى أنه كان من المقرر أن تبدأ ياكارينو عملها في 22 حزيران/يونيو الجاري، منذ أن غرد ماسك، في 11 أيار/مايو الماضي، أنها ستبدأ في غضون ستة أسابيع.