أسعار النفط ترتفع وسط مخاطر التوتر بالشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من أن يؤدي التوتر في الشرق الأوسط إلى تعطّل الإمدادات.

وقد حدّ عدم اليقين من وتيرة التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة الأمريكية وتأثيره على طلب الوقود من المكاسب.

وبحلول الساعة 04.20 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات أو 0.1% إلى 82.07 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 0.1% إلى 77.02 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط مستقرة تقريبا في تعاملات، أمس الاثنين، بعد أن صعدت 6% الأسبوع الماضي. وأدى الصراع في الشرق الأوسط إلى إبقاء الأسعار مرتفعة.

وأطلقت ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن صاروخين، أمس، على سفينة شحن متجهة إلى إيران في البحر الأحمر.