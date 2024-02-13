أسعار النفط ترتفع وسط مخاطر التوتر بالشرق الأوسط
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من أن يؤدي التوتر في الشرق الأوسط إلى تعطّل الإمدادات.
وقد حدّ عدم اليقين من وتيرة التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة الأمريكية وتأثيره على طلب الوقود من المكاسب.
وبحلول الساعة 04.20 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات أو 0.1% إلى 82.07 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 0.1% إلى 77.02 دولار للبرميل.
وكانت أسعار النفط مستقرة تقريبا في تعاملات، أمس الاثنين، بعد أن صعدت 6% الأسبوع الماضي. وأدى الصراع في الشرق الأوسط إلى إبقاء الأسعار مرتفعة.
وأطلقت ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن صاروخين، أمس، على سفينة شحن متجهة إلى إيران في البحر الأحمر.
وتهاجم الميليشيا سفنا دولية لها علاقات تجارية بالولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.
ومن شأن تحرك الولايات المتحدة لتشديد أو تعزيز تطبيق العقوبات على إيران، أن يؤثر على إمدادات سوق النفط.
لكن المخاوف حيال أسعار الفائدة حدت من مكاسب النفط.
وقال بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، إن مسحه لتوقعات المستهلكين لشهر يناير/ كانون الثاني، أظهر أن توقعات التضخم بعد عام أو5 أعوام من الآن لن تتغير، مع بقاء كليهما فوق المعدل المستهدف لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) البالغ 2%.
وإذا أدت المخاوف إزاء التضخم لتأخير تخفيضات المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة، فقد يؤدي ذلك إلى تقليص الطلب على النفط عن طريق إبطاء النمو الاقتصادي.