بسبب هجمات الحوثيين.. شحنات نفط تبحث عن بدائل للبحر الأحمر
قالت مصادر ملاحية، اليوم الخميس، إن شحنات النفط المنقولة على الناقلات التابعة لشركة "ميرسك تانكرز" الدنماركية، لديها خيار تغيير مسارها عبر رأس الرجاء الصالح بسبب تدهور الوضع الأمني في البحر الأحمر.
وأكدت المصادر، أن "ميرسك" هي التي أصدرت تقريرًا استشاريًا للسوق كان قد تم تداوله.
وقال مصدر ملاحي: "هذا في المقام الأول خيار سلامة لمستأجري الشحنات في ضوء الوضع اليومي".
واستهدفت ميليشيات الحوثيين في اليمن السفن، خلال الأسابيع الأخيرة، احتجاجًا على الغزو الإسرائيلي لغزة، مما يسلط الضوء على مخاطر الصراع الذي يزلزل الشرق الأوسط.
وتؤدي الهجمات المتعددة بالفعل إلى رفع تكاليف الشحن والتأمين عبر منطقة البحر الأحمر الحيوية.
ويعد مضيق باب المندب الذي يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن، أحد الطرق الرئيسة في العالم للسلع المنقولة بحرًا على مستوى المعمورة.
وجاء في التحذير الذي جرى تداوله أنه بسبب "الوضع الآخذ في التصاعد سريعًا في مضيق باب المندب/اليمن"، يجب أن يكون لدى جميع السفن وعمليات العبور عبر المضيق خيار المضي قُدمًا عبر رأس الرجاء الصالح لمخاوف تتعلق بالسلامة.
واختارت بعض شركات الشحن بالفعل تغيير مسار سفنها عبر رأس الرجاء الصالح بعيدًا عن البحر الأحمر، مما يزيد من مدة الرحلات وتكاليفها.