هل أثرت هجمات ميليشيا الحوثي على حركة التجارة بين الصين وإسرائيل؟ 

وشنَّت ميليشيا الحوثي قبلها بيوم هجومًا ضد سفينة تحمل علم سنغافورة يملكها جزئيًّا رجل الأعمال الإسرائيلي، الملياردير عيدان عوفير، بواسطة مُسيَّرة إيرانية من طراز "شاهد"؛ ما تسبب في تضرّرها دون وقوع إصابات في الأرواح، فيما سيطر الحوثيون على ناقلة ترفع علم اليابان، على متنها سيارات من تركيا في طريقها إلى الهند الأسبوع الماضي، وفق الموقع.

تهديد للشركاء

الموقع أشار إلى أن المشكلة لا تكمن في تهديد خطوط الملاحة الإسرائيلية، ولكن على شركاء لديهم أعمال مع يهود أيًّا كانوا، لأنه من الملاحظ في النهاية أن جميع الهجمات استهدفت في النهاية شركات أجنبية تحمل شحنات بين دول أجنبية وعلى متنها طاقم غير إسرائيلي.

ونقل الموقع عن يِهودا ليفين، رئيس قسم البحوث بشركة فرايتوس للتكنولوجيا الفائقة، وهي منصة رقمية لإدارة عمليات الشحن عبر السفن والطائرات، أنه لاحظ ارتفاعًا في أسعار الشحن الواردة والمغادرة من وإلى الصين لموانئ إسرائيل، منذ اندلاع الحرب.

وحذَّر من أن تلك النزعة تعني التأثير على السلع والبضائع التي ترد إلى إسرائيل قادمة من الصين إلى ميناء أسدود، لأن زيادات بالفعل بدأت تظهر في الأسابيع القليلة الماضية، مضيفًا: "تشكل تلك الارتفاعات انحرافًا عن النزعة العامة السائدة بشأن التجارة بين آسيا ومنطقة البحر المتوسط التي تشهد تراجعًا في أسعار الشحن في الفترة ذاتها".

ارتفاع أسعار الشحن

ووفق معطيات الشركة، فقد ارتفع سعر الشحن لكل ناقلة واردة من الصين إلى ميناء أسدود بنسب تتراوح بين 9% إلى 14% في النصف الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر، وهي زيادة تبلغ 5% مقارنة بما كان قبل بدء الحرب في غزة.

وتابعت أن الزيادة هنا تخالف التراجع في أسعار الشحن بين آسيا ومنطقة البحر المتوسط، وهو التراجع الذي يبلغ 7% في النصف الثاني من الشهر الماضي، وبلغ في المجمل 8% انخفاضًا منذ يوم الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأوضح ليفين أن حركة الملاحة ذاتها لم تتأثر منذ بدء الحرب، لكنْ ثمَّة نقص في الأيدي العاملة في موانئ إسرائيل خلق نوعًا من الازدحام أكثر من المتعارف عليه، ومن ذلك على سبيل المثال شكوى قدمتها شركة شحن البحر الأبيض المتوسط (MSC)، تؤكد أنها تواجه زحامًا شديدًا في الدخول لميناء أسدود، فيما غيَّرت شركة "ايفرجرين مارين" مسارها إلى ميناء حيفا للتغلب على الزحام وطول فترات الانتظار.