كيف استغلت ميليشيا الحوثي حرب غزة سياسيًّا؟

وأشارت المصادر، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها إلى أن الجهود الإقليمية المتواصلة، نجحت خلال الأسابيع الماضية، في الوصول إلى تفاهمات مشتركة بين الأطراف اليمنية، تفضي إلى إعلان "اتفاق مبادئ" خلال أيام، يتضمن ترتيبات اقتصادية وإنسانية، لتعزيز وبناء الثقة بين الأطراف، قبل الدخول في العملية السياسية، لكن هذه الجهود اصطدمت بشروط جديدة لميليشيا الحوثي.

ويأتي موقف الحوثيين الأخير، بعد هجماتهم الجوية على إسرائيل واستيلائهم على سفينة شحن تجارية في مياه البحر الأحمر، كرد على ما يتعرَّض له الفلسطينيون في غزة، وهو ما يرى محللون، أنه توهّم بتحقيق مكاسب إضافية، تتطلب واقعًا مغايرًا في لائحة الاشتراطات المحلية.

وقال وكيل وزارة الإعلام لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا، أسامة الشرمي، إنه من الصعب إحراز أي تقدم سياسي مع الميليشيات الحوثية، التي اعتاد اليمنيون على طريقتها في إلغاء اتفاقاتها السابقة، من خلال تقدمها بمزيد من الشروط ووضع العقبات أمام عجلة التفاوض.

العملية السياسية في اليمن "هشة"

وذكر الشرمي، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن العملية السياسية في اليمن "لا زالت هشّة، وتزداد هشاشتها مع استمرار ميليشيات الحوثي في أعمالها الإجرامية، ومحاولتها ابتزاز اليمنيين، عبر ابتكار بطولات زائفة بين الحين والآخر، والتي كان آخرها، الاستيلاء على سفينة تجارية تخضع لقواعد وأسس القانون الدولي الذي لا تحترمه الميليشيات".

من جانبه، يعتقد المتحدث باسم القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، العقيد، وضاح الدبيش، أن إقدام ميليشيا الحوثي على تهديد واستقرار أمن المنطقة البحرية، والتجارة العالمية برمّتها، من خلال هذه البطولات الوهمية التي لم تحقق أدنى أثر، يؤكد أن الخيار والحسم العسكري هو أفضل خيارات السلام في اليمن.

وقال في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن تغاضي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن هذه التهديدات، ثم العودة لاحقًا للتدخل واستئناف المفاوضات وإيجاد بدائل وبنود مقترحة تتماهى مع رغبة الميليشيات الحوثية، يؤثّر بشكل كبير على مصداقيتها ويثير الكثير من الشكوك حولها.