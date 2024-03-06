محافظ البنك المركزي الليبي يدعو إلى تشكيل حكومة موحدة‎

وفي رسالة مفتوحة إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، الثلاثاء، طلب الكبير فرض رسوم بنسبة 27% على سعر الصرف الرسمي لجميع الأغراض باستثناء القطاعات الممولة من الخزانة العامة، وهو ما يعني عمليا خفض قيمة الدينار.

وحدد البنك المركزي في ديسمبر/ كانون الأول 2020 سعر الصرف عند 4.8 دينار للدولار بعد سنوات من تباين أسعار الصرف في مناطق مختلفة من البلاد تسيطر عليها فصائل متنافسة.

وقال الكبير إن سعر الصرف الجديد سيتراوح بين 5.95 إلى 6.15 دينار للدولار، وستدر الرسوم إيرادات تقدر بحوالي 12 مليار دولار من شأنها المساعدة في سداد الدين العام وتمويل مشروعات التنمية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار. وألقى الكبير الأسبوع الماضي باللوم في تراجع العملة على الإنفاق غير الرسمي من قبل مؤسسات الدولة وطالب بميزانية وطنية موحدة.

وبينما تسيطر حكومة الوفاق الوطني على طرابلس والأجزاء الشمالية الغربية من ليبيا، فإن الشرق يتولى حكمه إدارة معينة من البرلمان.