الدولار مستقر قرب أعلى مستوى في 10 أشهر ويواصل الضغط على الين

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الخميس، مبقيا الين قرب منطقة قد تستدعي تدخل السلطات لدعمه.

يأتي ذلك، وسط تقييم المستثمرين لأثر بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية وتصريحات جديدة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي).

ومع احتفاظ الدولار بقوته، وجد اليورو والجنيه الإسترليني صعوبة في التعافي من أدنى مستويات في عدة أشهر سجلاها الأربعاء.

وقلص الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي خسائرهما، متجاهلين بيانات مبيعات التجزئة في أستراليا التي جاءت دون المتوقع.

وكان رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في منيابوليس نيل كاشكاري، أحد الأصوات في الاحتياطي الاتحادي التي حذرت الأسواق من احتمالية رفع أسعار الفائدة.

وقال كاشكاري الأربعاء، إن الأدلة الكثيرة على استمرار قوة الاقتصاد تعني أنه قد يكون هناك المزيد من التشديد.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في وقت لاحق الخميس، ما قد يعطي الأسواق مزيدا من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، عند 106.70 ولا يزال يحوم قرب مستوى 106.84 الذي وصل إليه خلال الليل وكان الأعلى منذ 30 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتراجع الين عن أدنى مستوى جديد له في 11 شهرا الذي وصل إليه الأربعاء عند 149.71، لكنه ظل قريبا جدا من عتبة 150 لكل دولار.

وهبط في أحدث تداول 0.2 بالمئة إلى 149.38 ين لكل دولار.