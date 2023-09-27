الدولار عند أعلى مستوى في 10 أشهر مع استمرار مخاوف الفائدة

صعد الدولار إلى أعلى مستوى له في 10 أشهر مقابل سلة العملات الرئيسة اليوم الأربعاء، ليرسل اليورو والإسترليني إلى أدنى مستوى في 6 أشهر، ويتسبب في تزايد احتمالات التدخل لدعم الين، مع توقعات بقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول.

وانخفض اليورو في أحدث المعاملات 0.14 في المئة إلى 1.05575 دولار بعد وصوله لأدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.05555 دولار في وقت سابق من الجلسة. ويتجه اليورو صوب خسارة فصلية بأكثر من ثلاثة في المئة وهو أسوأ أداء فصلي خلال عام.

ونزل الإسترليني 0.09 في المئة إلى 1.2146 دولار بعدما سجل أدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.2141 دولار في وقت سابق اليوم الأربعاء. ليتجه نحو خسارة فصلية تتجاوز 4%.

وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 106.30.

وتسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في تعثر الين الذي ارتفع بشكل طفيف مقابل الدولار إلى 149.03 ين بعد تراجعه إلى أقل مستوى في 11 شهرًا عند 149.185 أمس الثلاثاء.

ويرى بعض الخبراء أن تجاوز عتبة 150 ين لكل دولار قد يجعل السلطات اليابانية تتدخل لدعم العملة كما فعلت العام الماضي.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.20 في المئة إلى 0.6385 دولار.

ونزل الدولار النيوزيلندي 0.23 في المئة إلى 0.5931 دولار.